Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Sucuali Mahallesi'nde iki katlı bir binada çocuklarıyla yaşayan Nazife Demircan'ın (90) uyuduğu sırada elektrikli battaniye alev aldı.
Olay yerine ihbar üzerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği aldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Demircan'ın cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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