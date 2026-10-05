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Gündem
AA 05.10.2026 19:13

Bakan Çiftçi, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından "Gazilerimize vefa, vatana vefadır" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye Muharip Gaziler Derneğinde, vatan için canını ortaya koyan gazilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna fedakarlık gösteren gazilerin, milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, gaziliğin, yalnızca bir unvan değil, ömür boyu onurla taşınan bir şeref nişanı olduğunun altını çizdi.

 

Şehitlerin canlarıyla, gazilerin fedakarlıklarıyla koruduğu vatanın, kendilerine emanet olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefi de bu emanete sahip çıkma ve gelecek nesillere huzur ve güven içinde bir ülke bırakma irademizin en güçlü ifadesidir. Gazilerimizin her daim yanında olmaya, onların hak ettiği vefa ve saygıyı göstermeye devam edeceğiz. Bakan Yardımcımız Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı ile ziyaret ettiğimiz Türkiye Muharip Gaziler Derneğinde, bizleri ağırlayan Genel Başkan Sayın Beyazıt Yumuk ve beraberindeki kıymetli heyete, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Rabbim, kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur içinde uzun ömürler nasip etsin."

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