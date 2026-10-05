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Gündem
AA 05.10.2026 19:11

Bakanlar Fidan ve Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Komite Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Bakanlar Fidan ve Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Komite Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bakanlar Fidan ve Güler ile Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Riyad'da "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na iştirak etti.

Bakanlar Fidan ve Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Komite Toplantısı'na katıldı

ETİKETLER
Hakan Fidan Yaşar Güler Mekke
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