Bakanlar Fidan ve Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Komite Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bakanlar Fidan ve Güler ile Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Riyad'da "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na iştirak etti.