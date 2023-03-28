Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.





Yalnızçam ormanlık alanının yanı sıra Ardahan-Artvin ve Göle ile Posof ilçeleri arasındaki tepeler, kar yağışı ile beyaza büründü. Kentte yağışın ardından yer yer sis de etkili oldu.