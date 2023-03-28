Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Yalnızçam ormanlık alanının yanı sıra Ardahan-Artvin ve Göle ile Posof ilçeleri arasındaki tepeler, kar yağışı ile beyaza büründü.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Yalnızçam ormanlık alanının yanı sıra Ardahan-Artvin ve Göle ile Posof ilçeleri arasındaki tepeler, kar yağışı ile beyaza büründü. Kentte yağışın ardından yer yer sis de etkili oldu.
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