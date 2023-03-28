Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ve kurum personeli tarafından vatandaşlara 6 bin ceviz, badem, sedir ve servi fidesi dağıtıldı.

Çetiner, yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil ve daha nefes alınabilir bir dünya bırakma adına çeşitli vesilelerle fidan dağıtım etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Sağanak nedeniyle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde yapmayı planladıkları etkinliği bugün bol güneşli bir havada gerçekleştirme imkanı bulduklarını ifade eden Çetiner, şunları söyledi:

"Burada toplam 6 bin fidanı halkımıza dağıttık. Fidanlarımızın 1000'er tanesi ceviz ve badem. Bunları gelir getirici türler kapsamında vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Ayrıca geri kalanı mavi ve kara servi ile sedirden oluşuyor. Ücretsiz dağıttığımız 6 bin fidanı vatandaşlarımız toprakla buluşturacak"

"Deprem şehitleri ormanı" oluşturulacak

Çetiner, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için de tarihi Harput Mahallesi'nde "Deprem şehitleri ormanı" tesis edeceklerini bildirdi.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Çetiner, "Bir fidan bin umut deyip depremde şehit olan vatandaşlarımızın adına da fidan dikmiş olacağız. Tüm Elazığlıları 3 Nisan'daki etkinliğimize davet ediyorum" dedi.