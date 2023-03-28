Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kamu kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ve Cizre ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.Y, M.M, N.Ü, Ş.M, M.Y, H.Ş, İ.B. ve D.P. gözaltına alındı.

Yasa dışı engelli raporu alarak "engelli aylığı, bakım aylığı" alarak kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda başka kişilere ait kimlik fotokopileri, sağlık kurulu raporları, çeşitli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.