İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirdiği operasyonda, 2 adet fiber tank, bin 198 litre menşei belirsiz akaryakıt, elektrikli motor ve aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.