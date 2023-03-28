Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda bin 198 kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirdiği operasyonda, 2 adet fiber tank, bin 198 litre menşei belirsiz akaryakıt, elektrikli motor ve aparatları ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bilecik
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