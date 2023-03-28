Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Bazı suçlardan aranan 148 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda yapılan yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca ve 169 fişek, 8 ruhsatsız tüfek ve 2 kartuş ile 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 80’i çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı.