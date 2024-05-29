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Güncel
AA 29.05.2024 16:45

Kütahya'da park halindeyken hareket eden otomobili durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, çalışır vaziyette park ettikten sonra hareket eden otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

Kütahya'da park halindeyken hareket eden otomobili durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

Kütahya Caddesi'ndeki bir adrese taziye için gelen İsmail C., otomatik vitesli aracını çalışır vaziyette park ederek araçtan indi.

El freninin çekilmemesinden dolayı hareket eden otomobili durdurmaya çalışan İsmail C., araç ile kaldırım arasında kalarak yere düştü.

Otomobilin ayağının üstünden geçmesi ve başını kaldırıma çarpması sonucu yaralanan İsmail C., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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