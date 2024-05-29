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Güncel
İHA 29.05.2024 16:38

Damperi açılan tırın çarptığı EDS direği seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi

Konya’da seyir halindeyken damperi açılan tırın Elektronik Denetleme Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarpması sonucu direk karşı şeritten gelen minibüsün üzerine devrildi. Kontrolden çıkarak şarampole giren minibüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Damperi açılan tırın çarptığı EDS direği seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya-Ereğli kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Ereğli’den Konya istikametine seyir halinde olan Şükrü G. idaresindeki tırın, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle damperi açıldı. Açılan damper Elektronik Denetleme Sistemi direğine çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile direk devrilerek karşı şeritte seyir halinde olan 47 yaşındaki Rıfkı K. idaresindeki minibüse çarptı.

Kontrolden çıkan minibüs şarampole inerek durabildi

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde minibüs sürücüsü Rıfkı K.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kara yolu üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rıfkı K.’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü Şükrü G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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