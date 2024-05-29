Damperi açılan tırın çarptığı EDS direği seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya-Ereğli kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.



Ereğli’den Konya istikametine seyir halinde olan Şükrü G. idaresindeki tırın, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle damperi açıldı. Açılan damper Elektronik Denetleme Sistemi direğine çarptı.



Çarpmanın şiddeti ile direk devrilerek karşı şeritte seyir halinde olan 47 yaşındaki Rıfkı K. idaresindeki minibüse çarptı.



Kontrolden çıkan minibüs şarampole inerek durabildi



Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde minibüs sürücüsü Rıfkı K.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kara yolu üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rıfkı K.’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü Şükrü G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.