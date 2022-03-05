Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Anestezi ve Reanimasyon kliniklerinin birlikte çalışmaları sonucu artık bel fıtığı ameliyatları, narkozsuz yapılmaya başlandı.

Narkozsuz olarak bel fıtığı ameliyat yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, “KSBÜ, Beyin ve Sinir Cerrahi ile Anestezi ve Reanimasyon klinikleri olarak çok disiplinli çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinden Doç. Dr. Tayfun Aydın’ın katkılarıyla birlikte kliniğimizde genel anestezi olmadan ‘narkozsuz’ bel fıtığı ameliyatı yapılıyor” dedi.

Bu yöntemle hastanede yatış süresi azalıyor

Söz konusu yöntem sayesinde hastaların genel anestezi almadan bel ve bacak ağrılarından kurtulabildiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın:

“Bel fıtığı hastalarımızda yaşam kalitesini etkileyecek ölçüde önemli problemler oluşturan ve çoğunlukla kişilerin günlük aktivitelerini olumsuz etkileyen hastalıklardır. Hastalarımızda, eşlik eden hastalıklarına bağlı olarak genel anestezi almanın mümkün olmadığı durumlarda ‘narkozsuz’ olarak sadece bel bölgesinden yapılan spinal anestezi ile ameliyat başarılı bir şekilde yapılabilmektedir."

Bu yöntem sayesinde hastanede yatış süresi azalmakta ve hastaların konforlu bir şekilde taburcu edilmesi sağlanmakta.