İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında arama kararı bulunan şüphelinin Bayraklıdede Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.

Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan V.K'nın "göçmen kaçakçılığı yapma" ve "kasten öldürme" suçlarından arandığı ve hakkında 41 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.