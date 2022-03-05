Van İpekyolu ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan hakkında arama kararı bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin takibi neticesinde, şüphelinin kaldığı ev tespit edildi ve şüpheli, yapılan baskında, saklandığı bazanın altından çıkarılarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.