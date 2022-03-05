Amasya'da Suluova Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kur'an-ı Kerim sergisi açıldı.

Okulda oluşturulan alanda sergilenen farklı tasarımlarla hazırlanmış tarihi el yazması Kur'an-ı Kerim ve cüzlerin kopyaları, ilgi gördü.

Hattatlar Ahmet Karahisari ve Kayışzade Hafız Osman'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'lerin, görme engellilerin okuyabileceği Kur'an-ı Kerim'in ve Çince, Rusça, Uygurca gibi 30 farklı dilde Kur'an mealinin yer aldığı sergide ayrıca Hafız Mehmet Ali Gültekin'in Mısır'da 17 ay esir kaldığı kamptan eşine yazdığı mektuplar, katılımcılar tarafından dikkatle incelendi.

[Fotoğraf: AA]

"Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi, medeniyetin temel taşı"

Sergiyi ziyaret ederek eserler hakkında bilgi alan Kaymakam Abdullah Şen, bu tarz etkinliklerin Kur'an'la buluşmak ve Kur'an-ı Kerim'i gönül dünyalarına misafir etmek için önemli bir vesile olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i bir hidayet rehberi ve medeniyetin temel taşı olarak gördüklerini vurgulayan Şen, sergiyi hazırlayan idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Sergiye Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.