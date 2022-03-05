Adıyaman'da bir trafik kazasına müdahale ederken araba çarpması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki şehit Eyüp Saz'ın naaşı, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Türk bayrağına sarılı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Törene katılan Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şehidin eşi ile yakınlarına taziyelerini iletti.

Konuşmaların ardından şehit için İlçe Müftüsü Rıfat Çevik tarafından dua edildi.

Şehidin cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Kazaya müdahale ederken araç çarpmıştı

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Eyüp Saz, hasarlı trafik kazasına müdahale ederken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede kurtarılamamıştı.

Kazada olay yerindeki bir kişi daha yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.