Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 12:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda sis
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve görüş mesafesini 30 metreye kadar düşüren sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda etkli olan sis, trafiği olumsuz etkiledi.
Yolun bazı bölgelerinde görüş mesafesi 30 metrelere kadar düştü.
Kara yolunun özelikle Başağaç rampasında ve Damlalı boğazında etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Polisler kavşaklarda önlem alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araç farlarını yakmaları yönünde uyardı.
Etiketler: Afyonkarahisar Antalya Ulaşım Polis
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