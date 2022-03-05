25-26 Ocak 2022 tarihlerinde yılın ilk FED faiz kararı toplantısı yapılmıştı. Fed o ay faizlerde değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), 25-26 Ocak'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve faiz artışının martta olacağının sinyalinin verildiği son toplantının tutanakları, bankanın faiz oranlarını yükseltmeye hazır olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde Komite'nin politika desteğini şu anda tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kaldırmasının uygun olacağını belirtti" ifadesi yer aldı.

FED faiz toplantısı ne zaman?

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül

Merkez bankalarının faiz artırması bekleniyor

Açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını 2022 ve 2023'te 100'er, İngiltere Merkez Bankasının bu yıl 75 ve 2023'te 50, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek sene 20 baz puan artırmasının beklendiği belirtildi.

Son enflasyon verilerinin beklenenden daha yüksek geldiği ve fiyat görünümünün belirsiz olduğu kaydedilen açıklamada, enflasyonun dinamik bir süreç olduğu ve kendi kendini güçlendirebileceği ifade edildi.

Çeşitli faktörlerin çekirdek enflasyonu 2022 boyunca yüksek tutabileceğine işaret edilen açıklamada, Rusya-Ukrayna kriziyle bağlantılı küresel enerji fiyat şoklarının riskleri artırdığı aktarıldı.