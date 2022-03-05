Konya'nın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı.

[Fotoğraf: AA]

Harekete geçen ekipler, belirlenen araçta yapılan aramada, 430 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.