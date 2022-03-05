Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bandrolsüz makaron ele geçirildi
Konya'nın Ereğli ilçesinde 430 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı.
[Fotoğraf: AA]
Harekete geçen ekipler, belirlenen araçta yapılan aramada, 430 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.
Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.
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