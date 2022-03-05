Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
36 yaşındaki Sezgin Arslan idaresindeki hafif ticari araç, Bursa-Balıkesir kara yolu Karakoca Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Mustafa Vatansever yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Hafif ticari araç sürücüsü Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan Arslan'ın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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