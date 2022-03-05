Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da "Gençler Tekvando Grup Müsabakaları" başladı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da 7 Mart'a kadar sürecek "Okullar Arası Genç Erkek ve Kız Tekvando 4. Grup Müsabakaları" başladı. Yarışmaya, 17 şehirden toplam 385 sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Türkiye Tekvando Federasyonunca okul sporları 2021-2022 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Gençler Tekvando Grup Müsabakalar, Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Yarışmaya, Adana, Adıyaman, Aksaray, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Malatya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas, Nevşehir, Ordu, Tokat ve Yozgat'tan toplam 385 sporcu katıldı.
Kıyasıya mücadelenin görüldüğü müsabakalar 7 Mart'ta sona erecek.
Etiketler: Malatya
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