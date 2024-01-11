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Güncel
AA 11.01.2024 15:25

Kütahya'da KOBİ temsilcilerine yönelik "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" düzenlendi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında 30 banka ve e-para kuruluşunca desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı"nın 5'incisi Kütahya'da yapıldı.

Kütahya'da KOBİ temsilcilerine yönelik "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" düzenlendi

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen eğitim programında, küresel rekabetçilikte istenilen sıçramayı gerçekleştirmek için ikiz dönüşüm kaldıracının çok daha etkili kullanılması gerektiğini söyledi.

Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracat ile dış ticaret açığının azaltılabileceğinin mümkün olduğunu belirten Sönmez, "Son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız yüzde 1’lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatında yüzde 3'lük barajı aşmak, elimizde. 270 milyar dolarlık bir dijital dönüşüm potansiyeli, yaklaşık 3,7 milyon KOBİ'mize, dijital ekonomiye uyumla çok önemli fırsatlar sunuyor." dedi.

Sönmez, KOBİ’lerin ikiz dönüşüm çağında ülkenin en önemli cevherleri olduğunu vurguladı.

"İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" kapsamında ülke genelinde 2019'dan 4 bin 907 KOBİ temsilcisine erişerek bu işletmelere e-ticaret, e-ihracat altyapısı ve dijital pazarlama alanında nitelikli bilgi ile donatma fırsatı yakaladıklarını dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin refah düzeyinde bir sıçramayı gerçekleştirmesi için, işletmelerimizin verimliliğini ve kapasitelerini, her bir bölgemizde, aynı itinayla artırmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye’de KOBİ’lerin e-ticarete katılımı artırmak, bu doğrultuda etkin strateji ve politikalar geliştirmek hayati öneme sahip. Bu düşünceyle TÜRKONFED, Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle, 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz İşimi Yönetebiliyorum Programı, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak KOBİ’leri, 21'inci yüzyılın rekabetçi dünyasına hazırlıyor."

Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alper Olgun da Kütahya'nın bölgede önemli bir ekonomik merkez olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Programda, KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Visa Avrupa Ülke Müdür Yardımcısı Laçin Öge ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da birer konuşma yaptı.

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