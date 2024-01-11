Eskişehir'de ağabeyinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Nazmi Ö'nün ölümüne ilişkin çalışmasını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Dedektif Timlerince yakalanan maktulün kardeşi Mevlüt Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adliyesine götürülen zanlının savcılıktaki ifadesi sürüyor.

Savcılıktaki ifadesinde çelişkili bilgiler veren şüpheli Mevlüt Ö. ağabeyini aralarında çıkan tartışmadan dolayı öldürdüğünü itiraf etti.

Mevlüt Ö. ifadesinde, şizofreni hastası olan ağabeyi Nazmi Ö'nün içmesi yasak olmasına rağmen kendisinden sigara istediğini, vermemesi üzerine tartıştıklarını ve arbede sırasında ağabeyinin yere düşüp hareketsiz kaldığını belirtti.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mevlüt Ö. "kasten üst soyu öldürme" suçundan tutuklandı.

Zanlı jandarma tarafından cezaevine götürülürken adliye önündeki basın mensuplarının cinayete ilişkin sorularına yanıt vermedi.

Başsavcılıktan olayın detaylarına ilişkin açıklama yapıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Nazmi Ö'nün kayıp olduğuna dair 26 Eylül 2023 tarihinde kolluk birimine ihbar yapıldığı, 20 Ekim 2023 tarihinde ise aynı mahallede bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarının bulunduğu belirtildi.

Bulunan parçaların kayıp kişinin yakınları tarafından sol ayağındaki platin nedeniyle Nazmi Ö'ye ait olduğu beyan edilmesi üzerine cesedin kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin saptanması için inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, "İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı raporunda bulunan parçaların DNA eşlemesi neticesinde kayıp şahıs Nazmi Ö'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine, olayda herhangi bir suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında olayın vehameti de gözetilerek gizlilik kararı ve basın yasağı alınarak yapılan araştırma ve delillendirmede kayıp şahıs Nazmi Ö'nün birlikte yaşadığı kardeşi Mevlüt Ö. tarafından öldürüldüğüne dair somut deliller elde edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine JASAT ekibi tarafından özel çalışma grubu oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahadan temin ettiği veriler, dinlenen tanıklar, iletişimin tespiti, haberleşme trafiği sistemi (HTS) kayıtlarının analizi, temin edilen güvenlik kamerası görüntüleri ve adli tıp raporu doğrultusunda, yapılan tespitlerde maktul Nazmi Ö'nün öldürülmesi sonrasında, cesedinin bulunmaması amacıyla şüpheli tarafından yabani hayvanların bulunduğu dağlık alana bırakıldığı, kıyafetlerinin ise arama kurtarma, AKUT ve sivil toplum kuruluşları tarafından sahada devam eden çalışmaların sona erdirilmesi amacıyla şüpheli Mevlüt Ö. tarafından kemik parçalarının bulunduğu alandaki kiremitlerin altına bırakıldığı, dağlık alana bırakılan ceset parçasının vücut bütünlüğünün hayvanlar tarafından bozulduğu, ceset parçalarının bulunarak yapılan DNA analizinde, bu parçaların kayıp şahıs olarak aranan Nazmi Ö'ye ait olduğunun tespit edilmekle, somut delillendirme sonrasında, 9 Ocak 2024 tarihinde, şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde arama yapılarak suç delili olduğu değerlendirilen unsurlarla birlikte şüpheli Mevlüt Ö. yakalanmış ve gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, şüphelinin 10 Ocak 2024'te Cumhuriyet Başsavcılığında zorunlu müdafii huzurunda ifadesi alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Maktul Nazmi Ö'nün cesedinin dağlık alana bırakılması ve taşınması hususu ile kıyafetlerinin bırakılması konusunun ikrar edildiği, şüphelinin ikrar içerikli anlatımı sonrasında CMK 85 maddesi gereğince ayrıca 'Yer Gösterme' işleminin de yapıldığı, ifade işlemleri sonrasında şüphelinin Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten Üst Soyu Öldürme' suçundan sevk edildiği, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildiği, soruşturmaya konu olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, delillendirme çalışmalarının devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Olay

Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde yakınlarıyla yaşadığı evden 26 Eylül 2023'te ayrıldıktan sonra kaybolan Nazmi Ö'nün geri dönmemesi üzerine ekiplerce arama yapılmış, herhangi bir bulguya rastlanılamamıştı.

Aynı mahallede 21 Ekim'de yol kenarında otluk alanda parçalanmış halde bulunan cesedin, Nazmi Ö'ye ait olduğu belirlenmişti.

Akli dengesi yerinde olmayan Nazmi Ö'nün cesedine ait parçalar, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedilmişti.

Mevlüt Ö, ağabeyi Nazmi Ö'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.