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Güncel
AA 11.01.2024 14:11

Batman Havalimanı 51 bin 237 yolcuya hizmet verdi

Batman Havalimanı, geçen ay 51 bin 237 yolcu ağırladı.

Batman Havalimanı 51 bin 237 yolcuya hizmet verdi
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın 2023 yılı aralık ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre, Batman Havalimanı'nda aralık ayında iç hat yolcu trafiği 51 bin 237 oldu.

Batman Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 319'a ulaştı, yük trafiği ise 448 ton olarak gerçekleşti.

2023 yılında Batman Havalimanı'ndan 549 bin 84 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 3 bin 458, taşınan yük ise 5 bin 560 ton oldu.

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Batman Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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