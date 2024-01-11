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Güncel
AA 11.01.2024 15:04

Sigara isteğini reddeden kişiyi silahla yaraladı

İstanbul Sultangazi'de 23 yaşındaki inşaat işçisi, sigara isteğini reddettiği kişi tarafından silahla yaralandı.

Sigara isteğini reddeden kişiyi silahla yaraladı
[Fotograf: DHA]

50. Yıl Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yürümeye başlayan İlyas Afşar'ı takip eden 2 şüpheliden biri, bir süre sonra Afşar'dan sigara istedi.

Şüpheliye sigara vermeyen Afşar bir tekel bayisine girdi. Arkasından gelen şüpheli, tekel bayisinin kapısında Afşar'a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra hastaneye kaydırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mermi çekirdeğinin vücudundan çıkarılmamasına karar verildi

Hastanede yapılan müdahalede, Afşar'ın karnına isabet eden mermi çekirdeğinin atar damara temas ettiği ve alınması durumunda hayati risk oluşturacağı gerekçesiyle çıkarılmamasına karar verildi.

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