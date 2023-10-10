Az Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.10.2023 18:40

Kütahya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 80 yaşındaki yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kütahya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Çukurca beldesinde ikamet eden, zihinsel engelli olduğu belirtilen Selim Ece'nin, 4 Ekim Çarşamba gününden beri eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu.

İhbar üzerine kayıp kişiyi bulmak AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Arama kurtarma çalışmalarına, Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş ile Çukurca Belde Belediye Başkanı Emin Taşgın da katıldı.

Belediye Başkanı Emin Taşgın, yaklaşık 100 kişinin Ece'yi bulmak için ormanlık alanda çalışma yaptığını söyledi.

Ece'ye sağ ulaşmayı umut ettiklerini belirten Taşgın, "Çalışmalarımız bugün ve yarın da devam edecek. Çevre köylerde de görenler olursa bize ve ekiplere bilgi vermesini rica ediyoruz. Ben burada gönüllü olarak aramaya katılan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

ETİKETLER
Kütahya
Sıradaki Haber
Yüreğir'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:20
İsrail ordusundan '72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapın' uyarısı
19:03
Avusturya Başbakanı: Biz Türkiye ile yoğun bir ekonomik iş birliği yapmak istiyoruz
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Putin ile görüşeceğim
18:37
Rusya: Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturacak adımlar ABD açısından anlamsız
18:30
İsrail Gazze Limanı'ndaki balıkçıların teknelerini vurdu
18:25
İsrail Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ı vurdu
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
FOTO FOKUS
İsrail ordusundan '72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapın' uyarısı
İsrail ordusundan '72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapın' uyarısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ