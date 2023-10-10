Nevşehir ve Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 82 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda Nevşehir ve Niğde'de 340 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter ve 2 İHA ile 86 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 82 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve 11 ruhsatsız tabanca ile 119 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 82 şüpheli, polis merkezine götürüldü.