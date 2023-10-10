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Güncel
İHA 10.10.2023 17:36

Denizli'de 53 hafız için hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Denizli İl Müftülüğü himayesinde Pamukkale İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 53 öğrenci için hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi.

Denizli'de 53 hafız için hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’nde Reisü'l Kurrâ Mustafa Demirkan'ın riyasetinde yapılan merasime, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Acar, Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, il müdürleri, il müftü yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, ilçe müftüleri, şube müdürleri, din görevlileri, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Hafızlar Kur’an-ı Kerim’in elçileridir Hafızlık icazet merasimine katılmanın mutluluğunu ve icazet programının ayrı bir heyecana vesile olduğunu dile getiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Program öncesi hafız öğrencilerimiz ile görüştüğümde her birinde ayrı bir güzellik olduğunu müşahede ettim. Herkese nasip olmayan bir şerefe nail olan hafız evlatlarımızı tebrik ediyorum. Rabbim evlatlarımızın bahtını, yolunu açık eylesin" dedi.

"Hafızlarımız Kur’an-ı Kerim’in en şerefli elçileridir"

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu ise "Resül-i Ekrem Efendimizin bir hadis-i şerifinde 'Sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir' ifadesi, biz müminlere büyük bir müjdeyi haber verdi. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ‘Ümmetimin en şereflileri Kur’an’ı hafızasında taşıyan hafızlardır' buyurdu. Hafızlarımız Kur’an-ı Kerim’in en şerefli elçileridir. Şu unutulmamalıdır ki, dünya üzerinde en çok okunan ve ezberlenen kitap Kur’an-ı Kerim'dir. Hafızlarımız Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hıfz etmeleri neticesinde en şerefli mevkii kazanmış olmaktadır. Bugün en hayırlı insanlarla beraber olmanın feyzi ve bereketi içerisindeyiz. Mevla Teala, Kur'an-ı Kerim'in ahlakı ile ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin. Bu vesile ile başta hafızlarımızı, ailelerimizi, emeği geçen hocalarımızı ve merasimin oluşmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Merasimde Siteler Camisi İmam Hatibi Hasan Soyuçok, Dokuzkavaklar Merkezefendi Yatılı Erkek Kur'an Kursu Öğreticisi Halil Murat Özer ve İstanbul Beylerbeyi Abdullah Ağa Camisi İmam Hatibi Ekrem Öztürk'ün Kur’an ziyafeti sunmalarının yanında, İl Müftülüğü Enderun Ekibi'nin seslendirdiği ilahiler merasime ayrı bir renk kattı. Hafız öğrencilerin Kur'an tilavetleri ile devam eden programın duasını Reisu'l-Kurrâ Mustafa Demirkan yaptı. Ardından icazet almaya hak kazanan 53 hafıza, Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri tarafından icazet belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi. 

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