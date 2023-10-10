Mardin'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam 21.00 saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Tilkitepe köy mevkiinde meydana geldi.



Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Suriye uyruklu Alaaddin El M.'in kullandığı motosiklete çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Alaaddin El M., tırın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Alaaddin El M.'in hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.