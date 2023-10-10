Parçalı Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.10.2023 17:26

Mardin'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mardin'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam 21.00 saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Tilkitepe köy mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Suriye uyruklu Alaaddin El M.'in kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Alaaddin El M., tırın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Alaaddin El M.'in hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Sivas'ta 6 bin 144 evcil hayvan kayıt altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
"Uzaktan Eğitim Kapısı" Azerbaycan'ın da erişimine açıldı
17:43
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 830 kişi hayatını kaybetti
17:27
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
17:20
Zelenskiy: Hem Ukrayna hem de Moldova'nın AB üyesi olacağından şüphem yok
17:19
Hatay'da depremde 36 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı
17:23
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
FOTO FOKUS
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ