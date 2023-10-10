Sivas'ta 6 bin 144 evcil hayvan kayıt altına alındı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte evcil hayvanları kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde 4 bin 241 kedi ve 1903 köpeğe çip uygulaması yapılarak hayvanların kimliklendirilmesi sağlandı.

Beyanname ile müracaat edenlerin ev hayvanlarına, herhangi bir cezai işlem yapılmadan mikroçip ve kayıt işlemi uygulanıyor.

Hayvan sahiplerinin, mesai saatleri içerisinde evcil hayvanlarını kimliklendirmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabilecekleri belirtildi.