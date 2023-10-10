Az Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.10.2023 18:11

Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Atatürk Bulvarı Hamam Çimeni Çarşısı mevkisinde, kamyonetiyle seyir halindeki H.Ş, başka bir araçla yanına yaklaşan H.T. ve İ.T'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kamyonetinden inerek, aralarında husumet bulunan H.T. ve İ.T'ye üzerindeki tabancayla karşılık veren H.Ş, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayda bazı otomobiller ve iş yerlerine de mermi isabet ettiği görüldü.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Nevşehir ve Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 82 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:03
Avusturya Başbakanı: Biz Türkiye ile yoğun bir ekonomik iş birliği yapmak istiyoruz
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Putin ile görüşeceğim
18:37
Rusya: Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturacak adımlar ABD açısından anlamsız
18:30
İsrail Gazze Limanı'ndaki balıkçıların teknelerini vurdu
18:25
İsrail Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ı vurdu
18:13
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
FOTO FOKUS
İsrail ordusundan '72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapın' uyarısı
İsrail ordusundan '72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapın' uyarısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ