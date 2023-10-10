Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Atatürk Bulvarı Hamam Çimeni Çarşısı mevkisinde, kamyonetiyle seyir halindeki H.Ş, başka bir araçla yanına yaklaşan H.T. ve İ.T'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kamyonetinden inerek, aralarında husumet bulunan H.T. ve İ.T'ye üzerindeki tabancayla karşılık veren H.Ş, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayda bazı otomobiller ve iş yerlerine de mermi isabet ettiği görüldü.