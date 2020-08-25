Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da bataklığa saplanan inek kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da bataklığa saplanan inek, itfaiye ekibinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Perli Mahallesi'nde otlanması için meraya bırakılan bir inek, Selent Çayı civarındaki bataklığa saplandı.
Çabalarına rağmen hayvanı çıkaramayan sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekibince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bataklıktan kurtarılan inek, suyla temizlenerek sahibine teslim edildi.
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