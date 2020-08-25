Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da yaralı halde bulunan atın tedavisine başlandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde yaralı halde bulunan at, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın talimatı üzerine tedavi altına alındı.
Vali Yardımcısı Arat'ın ilçeyi ziyareti sırasında verdiği talimat üzerine, başıboş halde bulunan yaralı ata ilk müdahale, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Didim İlçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yapıldı.
Müdahalenin ardından yaralı at, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı bünyesinde bulunan hayvan hastanesine ulaştırıldı.
Sahibinin atı hibe edeceğini bildirdiği ve atın, tedavisinin ardından Bursa'daki Emekli Yük Hayvanları Çiftliği'ne gönderilmesine karar verildiği de belirtildi.
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