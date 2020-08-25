İlçede iki yıldır 2. Kolordu Komutanlığı görevini sürdüren Aksakallı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'a ziyarette bulundu.

Aksakallı'yı kapıda karşılayan Özacar, "Bölgemize vermiş olduğu değerli hizmetlerinden dolayı şahsım ve Gelibolu halkı adına komutanımıza bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşantısında sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özacar, Korgeneral Aksakallı'ya Gelibolu'yu simgeleyen çini plaket takdim etti.