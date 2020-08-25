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Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Muallimköy Mahallesi Muallimköy Caddesi'nde meydana gelen kazada, Yusuf A. yönetimindeki 41 ADU 460 plakalı otomobil, park halindeki 53 AAG 718 plakalı tıra çarptı.
Kazada, sürücü Yusuf A. ile araçtaki Emre T. ve Okan B. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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