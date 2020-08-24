Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir hurda deposunun bahçe kısmında bulunan atıklar henüz bilinmeyen bir nedenden tutuştu.

Depodan çıkan alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.