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Uşak'ta tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.
Aynı binada yaşadığı kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım (54) ile arasında çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Recep Yıldırım'ın (63) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Yıldırım, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu sokağındaki aynı binada yaşayan Recep Yıldırım ile Hasan Hüseyin Yıldırım arasında dün tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Yıldırım evde bulunan av tüfeğiyle kardeşini öldürmüştü.
İki kardeşin miras nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öğrenilmişti.
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