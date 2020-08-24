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Kars'ta 1051 kök Hint keneviri operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1051 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde 1051 kök kenevir yakalandı.
Olaya ilişkin yakalanan bir zanlı hakkında jandarma ekiplerince yasal işlem başlatıldı,.
Ele geçirilen kenevir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yakılarak imha edildi.
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