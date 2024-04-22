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Güncel
İHA 22.04.2024 12:42

Kütahya'da 650 doktor görev yapıyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya il genelinde 650 doktorun görev yaptığını söyledi.

Kütahya'da 650 doktor görev yapıyor
[Fotograf: İHA]

Kütahya'da insanların ortalama olarak ayda iki kez doktora gittiğini belirten Önsay, "Ben size bir takım veriler söyleyeyim, AK Parti iktidara başladığında 2002 yılında, Kütahya'daki nüfusla şu andaki nüfus arasında çok büyük bir fark yoktu. 20 senede çok büyük bir artış olmadı. 2002 yılında Kütahya ilinde toplam 50 tane doktor vardı, nüfus aynıydı. Bugün Kütahya ilinde 650 tane doktor var, nüfus aynı ama yeterli gelmiyor. Bunun sebebi şu, modern dönem içinde gelişim ortamında, insanların hayat konforlarının, hayat anlayışlarının, düzenlerinin değişmesi sonucunda 2002 yıllarında bir insan yılda ortalama iki kere hastaneye başvururken, şimdi ayda 2 kereye çıktı. Biz o zaman günde en fazla bin tane tedavi yaparken bugün 6500 bakıma gidiyoruz ama hala yetmiyor. Bu da şunu getiriyor, dalların çeşitlenmesi ile beraber, doktor açığı Türkiye genelinde yükselmeye devam etti" dedi.

"İnşallah yüze yakın yeni doktoru hizmet içerisine sokmuş olacağız"

Önsay şunları söyledi:

"Biz burada bir yıl önce şöyle bir şeye geçtik, her ne kadar Sağlık Bakanlığı yeni mezunlardan atama yapıyor olsa bile, bunlar görev sürelerini, mecburi hizmetlerini tamamladıkları dakika, Kütahya ve ilçelerimizi terk ediyor ve biz hemen doktor arayışına geçiyoruz. Şunu yaptık, Sağlık Bilimleri Üniversitemize 150 tane asistan öğretim üyesi aldık. Bunlar hayat boyu burada olacak doktorlarımız ve şimdi onlar bir yıldır mevcut doktorların yanında mevzuyu anlama, kendini geliştirme ve doktorluk yapabilme yetkisi kazanıyorlar. Bunların bir kısmı göreve başladı ama önümüzdeki 6 ay içerisinde biz, inşallah yüze yakın yeni doktoru hizmet içerisine sokmuş olacağız."

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Kütahya Sağlık Çalışanları
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