Kırşehir'de 25 koyun telef oldu

Kırşehir'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki mandırada bir besici çiftliğine gittiğinde 25 koyununu parçalanmış halde buldu. Besici Ali Eroğlu mandırasına kurt girdiğini iddia ederek, Kurban Bayramı öncesinde zararının 500 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Eroğlu, "Ağıla geldiğimde koyunların parçalarını buldum. 20-25 koyun parçalanmış, 25 civarında koyunum da kayıp. Tek isteğim yetkililerin yaşadığım durum karşısında bana yardımcı olmaları" dedi.

Belediye ve Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.