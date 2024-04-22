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Güncel
İHA 22.04.2024 12:17

Kırşehir'de 25 koyun telef oldu

Kırşehirli besici, çiftliğinde 25 koyununu parçalanmış halde buldu.

Kırşehir'de 25 koyun telef oldu
[Fotograf: İHA]

Kırşehir'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki mandırada bir besici çiftliğine gittiğinde 25 koyununu parçalanmış halde buldu. Besici Ali Eroğlu mandırasına kurt girdiğini iddia ederek, Kurban Bayramı öncesinde zararının 500 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Eroğlu, "Ağıla geldiğimde koyunların parçalarını buldum. 20-25 koyun parçalanmış, 25 civarında koyunum da kayıp. Tek isteğim yetkililerin yaşadığım durum karşısında bana yardımcı olmaları" dedi.

Belediye ve Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

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