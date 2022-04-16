AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya'da bakanlığın 'ek girdi desteği' programı çerçevesinde 19 bin 199 çiftçiye 41 milyon 358 bin TL'lik destek ödemesi yapacağını ifade etti.

Erenler, yaptığı açıklamada, `Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından; '2021 yılı ek girdi desteği' çerçevesinde 19 bin 199 çiftçimize, 827 bin 161 da alanda buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi için toplamda; 41 milyon 358 bin 87 TL ek destek ödemesi yapılacaktır. Kimlik numarası 0-2-4 ile biten çiftçilerimizin hesaplarına 15 Nisan 2022 Cuma saat 18:00'den sonra, kimlik numarası 6-8 ile biten çiftçilerimizin hesaplarına ise 22 Nisan 2022 Cuma saat 18:00'den sonra aktarılmaya başlanılacaktır` diye konuştu.