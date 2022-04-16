İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi vize sınavları 16 ve 17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek ve 4 oturum olacak şekilde gerçekleşecek.

AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir?

AUZEF sınavlarına katılan öğrenciler sonuçlarını açıklandıktan sonra https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak 'Öğrenim Bilgileri' 'Sınav Sonuçları ve Notları alanından öğrenebilirler.

AUZEF ders geçme notu kaçtır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kayıtlı oldukları derslerden geçebilmeleri için 100 puan üzerinden en az 40 puan almaları gerekmektedir. Uzaktan öğretim programlarında eğitim gören öğrenciler ise derslerden geçmek için en az 50 puan almaları gerekmektedir.

Bahar dönemi final tarihleri: 04-05 Haziran 2022