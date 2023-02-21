Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya Sağlık Müdürlüğü deprem bölgesine 27 personel daha gönderdi
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı merkez ve ilçe hastanelerinde görev yapan 27 personel daha yaraları sarmak üzere deprem bölgesine uğurlandı.
Deprem bölgesindeki sağlık hizmetlerine destek vermek amacıyla 6 hekim 21 sağlık personelinden oluşan toplam 27 kişilik 7.ekip Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve hastane yöneticileri deprem bölgesine gidecek olan sağlık ekibini iyi dileklerle uğurlayarak, hayırlı yolculuklar diledi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Kütahya
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