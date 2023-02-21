Soğuksu Mahallesi'nde Türk Telekom tarafından alınan arıza ihbarlarının ardından yapılan kontrollerde 5 direk arası yaklaşık 350 metre lokal kablonun çalındığını tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından ihbarın alınmasının ardından yapılan çalışmada, çok sayıda suç kaydı da bulunan E.Ö. evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde kabloları yaktığını ve içinden bakırını çıkartarak V.Y.'ye sattığını beyan ifade etti. V.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, satın aldığı kablolar polis teslim etti.

V.Y., işlemelerin ardından serbest bırakılırken, E.Ö. adliye sevk edildi.