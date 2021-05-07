İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada koltuk içerisine gizlenmiş 108 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki V.S. ve H.E'nin adreslerinde yapılan aramada ise iki tabanca, bir pompalı tüfek ve çalıntı olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.