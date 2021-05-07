Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hacı Osmanlı Mahallesi Akyar Caddesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu aracın sahibine bildirdi.
Araç sahibi, kediyi çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kedi yavrusu, sıkıştığı yerden kurtarılarak salıverildi.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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