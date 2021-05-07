Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlılar Merkezi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü bireylerin yaşıtlarıyla vakit geçirmeleri, sosyalleşmeleri amacıyla hizmet veriyor.

Merkezin sakinlerince Kovid-19 ile mücadelede en ön safhada görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, merkezin sakinlerince yetiştirilen marullar, Tuzla Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 67 yaşındaki Nazmiye Pınar, "Ben burada bağ çapalıyorum, fidan dikiyorum. Gönüllü olarak burada bulunuyorum. Sağlık çalışanlarını çocuklarım gibi görüyorum. Hepsi benim çocuğum. Burada da anne şefkati ile çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Merkez sakinlerinden 70 yaşındaki Fatma İmay da düşüncelerini, "Kıvırcık fidesi yetiştirdik. Sağlık çalışanlarına göndereceğiz. Çünkü onlar bizler için çok özveriyle çalışıyor. Onlara hediyemiz olsun diye düşündük." sözleriyle aktardı.

Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Bozhalil de merkez sakinlerinin elleriyle ürettikleri ürünleri kendilerine hediye etmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Tuzla Belediyemizin Yaşlılar Merkezi'nin kendi bahçelerinde ürettiği ürünleri bu yoğun günlerde yoğun çalışan yoğun bakım personelimize hediyeleri oldu. Bu manevi ve maddi destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.