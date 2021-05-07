Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da beton pompasının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde beton pompasının şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Manisa'da F.A'nın (30) kullandığı beton pompası Caberfakılı Mahallesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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