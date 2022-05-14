Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay, ayın kaçında?
2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 yılının dini günleri belli oldu. 2022’de Kurban Bayramının 1. günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.
8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
2022 Kurban bayramı…
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
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