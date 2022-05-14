İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yakınlarıyla gelen çocuklar, burada maskot polis ve görevliler tarafından karşılanarak, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Polis araçlarını yakından görme fırsatı bulan çocuklar, maskot polisle gönüllerince oynadı.

Etkinliğe, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nedim Yaz, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Babalan ve İlçe Jandarma Komutanı Sinan Sert katıldı.