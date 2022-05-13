Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Manisa’da Zeynel Zafer K'nın (56) kullandığı 34 ZJ 34 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Ballıca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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